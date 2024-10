POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schwerer Verkehrsunfall auf Wilferdinger Höhe

Eutingen im Gäu (ots) - Unbekannte haben sich am frühen Montagmorgen unerlaubt Zugang zu einem Supermarkt verschafft. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter gegen 2:30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Supermarktes in der Stuttgarter Straße. Dabei entwendeten sie Waren in noch unbekannter Schadenshöhe. Hinweisgeber zum Einbruch, ...

mehr