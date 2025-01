Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dachstuhlbrand

Stuttgart-Plieningen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag (30.01.2025) in einem Reihenhaus an der Köpfertstraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen meldeten den Brand gegen 15.50 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Die 76 Jahre alte Bewohnerin erlitt Verletzungen durch das Feuer. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden und die Brandursache sind Gegenstand der Ermittlungen.

