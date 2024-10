POL-PDNR: Aufgebrochener Wohnwagen

57586 Weitefeld (ots) - In der Zeit von Montag, dem 07.10.2024, bis Samstag, dem 12.10.2024, kam es im Bereich der Mittelstraße in Weitefeld zu einem Diebstahl von insgesamt drei hochwertigen Pedelecs. Bislang unbekannte Täter verschafften sich demnach Zugang zu einem angrenzenden Carport bzw. Abstellraum eines Einfamilienhauses, in welchem die vorgenannten Fahrräder verstaut waren. Aufgrund der örtlichen ...

