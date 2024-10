Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug über WhatsApp

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag, 12.10.2024, gegen 15:00 Uhr, hat ein 77-jähriger Mann aus Mainz eine Nachricht per WhatsApp über eine unbekannte Nummer erhalten. In der Nachricht hat sich ein unbekannter Täter als seine Tochter ausgegeben. Daraufhin bat der unbekannte Täter den 77-Jährigen um eine Überweisung von 1.999 Euro. Diese wurde durch den Mann durchgeführt. Leider kam es trotz Überweisungslimits zu einem Schaden von 1.700 Euro. Eine Nachverfolgung der Täter über die Telefonnummer verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

- Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der "alten" Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei. Diese wird überprüfen, ob ein strafbares Handeln vorliegt und gegebenenfalls ein Anzeigenverfahren einleiten. - Tätigen Sie keine Überweisung nur aufgrund eines Chatverlaufs. - Sichern Sie gegebenenfalls den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis. Die Screenshots können wichtige Beweismittel in einem Strafverfahren sein.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/sicher-im-messenger-dienst-schuetzen-sie-sich-und-ihre-kontakte-vor-betrug/.

