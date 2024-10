Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl in Nieder-Olmer Baumarkt

Nieder-Olm (ots)

Am Montagabend, den 14.10.2024 gegen 19:10 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl in einem Baumarkt in der Straße "Am Hahnenbusch" in Nieder-Olm. Eine Frau hat sich in dem Baumarkt im Bereich der Kasse befunden und wurde von einem Mitarbeiter auf den Inhalt ihrer Tasche angesprochen. Nachdem sie so tat, als ob sie den Mitarbeiter nicht verstehen würde, ist sie plötzlich losgerannt und aus dem Laden geflohen. Die Tasche mit dem Diebesgut von zwei Kanistern Öl, hat sie im Baumarkt zurück gelassen. Eine Absuche nach der Frau im näheren Bereich des Baumarkts, führte jedoch nicht zum Antreffen der Ladendiebin. Die Frau wurde beschrieben als ca. 25-35 Jahre, braune lange Haare, ca. 1,70m groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtige Frau geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3, Regerstraße 10, 55127 Mainz, 06131/6534350, pimainz3@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell