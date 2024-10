Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung im Umfeld des Bahnhofs Römisches Theater in Mainz

Mainz (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Holzhofstraße in der Nähe des Bahnhofs Römisches Theater in der Mainzer Altstadt sind in der Nacht auf Sonntag gegen kurz vor 03:30 Uhr mehrere Personen durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Die zuständigen Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Mainz 1 haben die Ermittlungen zu Umständen und genauem Hergang aufgenommen. Unter anderem werden Zeugen gesucht.

Der Polizei wurden zunächst Hilfeschreie aus dem Bereich der Treppen hinter dem Bahnhof Römisches Theater gemeldet. Drei Männer seien geflohen, so die Mitteilung. Umgehend rückten mehrere Streifen aus. Im Nahbereich konnten Einsatzkräfte die drei beschriebenen jungen Männer kontrollieren. Des Weiteren wurde im Umfeld ein Pfefferspray gefunden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte ein 22-jähriger Mann aus Wiesbaden seine Freundin aus einer Diskothek in der Holzhofstraße abholen, als er vor Ort mit einer Personengruppe in Streit geriet. In dessen Verlauf wurde das Fahrzeug des 22-Jährigen durch eine Glasflasche an der Heckscheibe beschädigt. Darüber hinaus versprühte ein 19-jähriger Mann Pfefferspray. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Eine erste Mitteilung, wonach am Rande der Auseinandersetzung auch Schüsse aus einer Gaspistole abgegeben worden sein sollen, ließ sich bislang nicht verifizieren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

