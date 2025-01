Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (31.01.2025) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der eine 28 Jahre alte Frau und ihren 29 Jahre alten Begleiter in der Wildunger Straße belästigt haben soll. Der Tatverdächtige näherte sich den beiden gegen 00.45 Uhr und sprach sie an. Als sie ihn nicht beachten wollten, soll er seine Hose geöffnet und an seinem Glied manipuliert haben. Alarmierte Beamte nahmen den 25-Jährigen kurze Zeit später in der Kreuznacher Straße vorläufig fest und setzten ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

