Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Pkw kommt von Straße ab und kollidiert mit Baum - Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.11.2024, gegen 10.40 Uhr, kam ein 61-jähriger Pkw-Fahrer von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 61-Jährige befuhr die Reckinger Straße von Reckingen kommend in Richtung Dangstetten, als er im Bereich einer Kapelle aus hier noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 61-Jährige wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell