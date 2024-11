Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Gegendemonstration zu AfD-Veranstaltung verlief friedlich

Freiburg (ots)

Am Montag 18.11.2024 hatte eine studentische Gruppierung aus Freiburg zu einer Gegendemonstration zu einer geplanten Veranstaltung der AfD in Breisach aufgerufen. Die Versammlung wurde ordnungsgemäß bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Die Polizei begleitete die behördlich genehmigte Demonstration an der ca. 250 Demonstranten und Demonstrantinnen teilnahmen, vom Bahnhof Breisach zum Veranstaltungsort in der Krummholzstraße Der gesamte Demonstrationszug sowie der Protest vor dem Gebäude in der Krummholzstraße in welcher die Veranstaltung abgehalten wurde verlief friedlich. Zwei Teilnehmer der jeweils gegenüberstehenden Lager gerieten kurzzeitig aneinander, ob diese aber Strafanzeigen stellen möchten wollten sich beide noch offenhalten. An der Veranstaltung der AfD nahmen ca. 30 Teilnehmer teil. Die Polizei war mit ca. 40 Einsatzkräften im Einsatz. Um 21:30 Uhr reisten die Protestierenden mit dem Zug in Richtung Freiburg ab, nachdem sie nochmals mit Polizeibegleitung durch die Breisacher Innenstadt gezogen waren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell