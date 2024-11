Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unklarer Verkehrsunfall mit Schwerverletztem - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 16.11.2024, gegen 12.10 Uhr ereignete sich auf der Bötzinger Straße, in Höhe der Bushaltestelle "Rimsinger Weg" gegen 12:11 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Während ein 86-jähriger Fahrzeugführer einen 49 Jährigen offenbar überholen wollte, war dieser gerade im Begriff, nach links auf ein Firmengelände abzubiegen. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der 49-Jährige schwer und wurde in eine benachbarte Klinik eingeliefert.

Da die Schilderungen zum Unfallhergang stark voneinander abweichen, sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können.

An beiden Fahrzeugen entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell