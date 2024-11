Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unachtsamkeit verursacht Verkehrsunfall mit 16000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Dienstag, 19.11.2024 gegen 00.10 Uhr ein 29 Jahre alter Mann den Lonzaring in Richtung Zulassungsstelle Waldshut. Im Bereich der Sport Arena beugte er sich in den Fußraum, um einen zuvor heruntergefallenen Schlüssel aufzuheben. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne und einem Fahnenmast. Der 29-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10000 Euro. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Fahnenmast 1000 Euro.

