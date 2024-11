Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei mit politischem Hintergrund, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montag 18.11.2024 stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach um 04:00 Uhr an einem Gebäude in der Krummholzstraße eine großflächige Farbschmiererei fest. Bislang unbekannte Täter hatten die gesamte zur Straße zugewandte Gebäudeseite mit roter Farbe besprüht. Des Weiteren wurde die Haupteingangsseite mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Sachbeschädigung steht im Kontext einer Veranstaltung der AfD Breisach welche am Montagabend in diesem Gebäude abgehalten wurde. Der Tatzeitraum konnte auf den Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

