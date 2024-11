Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Im Kreisverkehr verunfallt und betrunken

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 16.11.2024, gegen 21.40 Uhr verunfallte ein 40-jähriger Autofahrer im Bereich eines Kreisverkehrs in der Westendstraße/Südenstraße in Herbolzheim.

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs und beschädigte hierbei sein Fahrzeug erheblich. Der Fahrer und seine beiden Insassen wurden nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,8 Promille.

Der Führerschein wurde eingehalten.

Der Schaden am verunfallten Fahrzeug beträgt etwa 5000 Euro. Ein Sachschaden an der Verkehrseinrichtung ist nicht entstanden.

