POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (31.01.2025) in der Solitudestraße ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden ist. Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihrem Renault gegen 08.00 Uhr in der Solitudestraße in Richtung Weilimdorf. Auf Höhe der Haltestelle Wolfbusch wollte sie nach links in einen Parkplatz abbiegen, als sie mit der Stadtbahn der Linie ...

