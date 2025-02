Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer um Fahrpreis geprellt -Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 60-jähriger Taxifahrer wurde am Freitagabend (31.01.2025) in der Möhringer Straße von einem unbekannten Fahrgast um seinen Lohn geprellt. Der Taxifahrer hatte den Fahrgast und einen Begleiter gegen 21.30 Uhr am Hauptbahnhof in Ulm aufgenommen und nach Stuttgart gefahren. Nachdem die beiden Unbekannten zunächst als Fahrtziel Hahnstraße in Stuttgart-Süd angegeben hatten und dort gegen 22:20 Uhr angekommen waren, dirigierten sie den Taxifahrer anschließend über verschiedene Straßen in die Möhringer Straße. Für die Fahrt berechnete der 60-Jährige einen Fahrpreis von etwas über 200 Euro. Ein Fahrgast übergab dem Fahrer daraufhin 100 Euro mit dem Hinweis, dass der Restbetrag vom zweiten Fahrgast bezahlt wird. Dieser stieg jedoch aus dem Taxi aus, ohne den offenen Betrag zu bezahlen. Der Taxifahrer verfolgte den Flüchtigen daraufhin und forderte von ihm den ausstehenden Geldbetrag. Nachdem er von dem Unbekannten jedoch bedroht wurde, kehrte er zu seinem Taxi zurück. In der Zwischenzeit hatte sich auch der zweite Fahrgast vom abgestellten Taxi entfernt. Der Taxifahrer beschreibt den Fahrgast, der sich ohne zu bezahlen entfernt hatte, als dunkelhäutigen Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren. Er ist etwa 155 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sein Begleiter ist ebenfalls dunkelhäutig und 30 bis 35 Jahre alt. Er ist etwa 170 Zentimeter groß und hat eine kräftige, muskulöse Körperstatur. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Hose und blauer Jacke. Zudem trug er eine Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell