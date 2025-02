Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überwältigt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend (01.02.2024) eine 45 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung an der Schmidener Straße überwältigt und ausgeraubt. Die Täter klingelten gegen 22.00 Uhr an der Tür und stürmten in die Wohnung, als die 45-Jährige öffnete. Sie schlugen der Frau auf den Kopf und raubten mehrere Tausend Euro Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Die unbekannten Täter waren dunkel gekleidet und maskiert. Die Frau vertraute sich einige Stunden später einer Bekannten an, die die Polizei alarmierte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

