Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntag (26.01.2025) und Mittwoch (29.01.2025) in der Vogelsangstraße und in der Herderstraße die Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeschlagen. In der Herderstraße schlugen die Täter die Scheibe eines weißen Opel ein. In der Vogelsangstraße zerstörten die Unbekannten eine Scheibe eines gelben Citroen. Eine Zeugin alarmierte am Mittwoch (29.01.2025) gegen 12.00 Uhr die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

