Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter kollidiert mit Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 29-jähriger Fahrer eines E-Scooters ist am Freitag (31.01.2025) am Augsburger Platz mutmaßlich betrunken mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der 29-Jährige fuhr gegen 20.40 Uhr auf einem Geh- und Fußweg entlang der Nürnberger Straße in Richtung Wilhelmsplatz. Auf Höhe des Augsburger Platzes missachtete er beim Überqueren der Stadtbahngleise offenbar das Rotlicht und kollidierte mit einer Stadtbahn der Linie U13, die in Richtung Hedelfingen unterwegs war. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort musste er auch eine Blutprobe abgeben, weil die alarmierten Beamten Alkoholgeruch bei ihm feststellten. Während der Unfallaufnahme wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

