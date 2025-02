Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nachtragsmeldung zum tödlich verletzten Kind an der Stadtbahnhaltestelle Max-Eyth-See

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Nach dem tragischen Tod eines zwölf Jahre alten Jungen am Freitagmittag (31.01.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Max-Eyth-See (siehe Pressemitteilung des PP Stuttgart unter https://t1p.de/pjsg0) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Vorfalls weitergeführt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet der Zwölfjährige mit dem ihm bekannten 13-jährigen Jungen in eher belanglose und nicht ernstgemeinte Streitigkeiten in unmittelbarer Nähe des Gleises. Im Verlauf der Auseinandersetzung schubste der Ältere den Jüngeren. Unglücklicherweise prallte der Zwölfjährige daraufhin seitlich gegen die einfahrende Bahn und erlitt tödliche Verletzungen. Anhaltspunkte dafür, dass der 13-Jährige den Jungen mit der Absicht schubste, dass dieser von der Stadtbahn erfasst wird, haben die Ermittlungen bislang nicht ergeben.

Präventions- und Verhaltenstipps der Polizei Stuttgart sicheres Verhalten an Bahnsteigen: - Schubsen oder Drängeln kann schnell zu gefährlichen Situationen führen - vor allem an der Bahnsteigkante. - Toben, Rennen oder Spielen in der Nähe der Gleise kann lebensgefährlich sein. - Eltern und Erziehungsberechtigte sollten mit Kindern über die Gefahren an Bahnsteigen sprechen und sie zu sicherem Verhalten anleiten. - Warten Sie am Bahnsteig oder an der Haltestelle mit ausreichendem Abstand, bis der Bus oder die Bahn steht.

