POL-LM: Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegangen +++ Einbrecher scheitern +++ Auto zerkratzt +++ VW beschädigt - Verursacher flüchtig

1. Mitarbeiter des Ordnungsamtes angegangen, Weilburg, Bogengasse, Donnerstag, 30.01.2025, 13.05 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist ein Mann einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Weilburg körperlich angegangen und bedrohte ihn. Gegen 13.05 Uhr war der uniformierte Beschäftigte auf Fußstreife im Bereich des Marktplatzes, als ein 44-jähriger Weilburger mit einer Bogensäge in der Hand schreiend auf ihn zukam. In der Bogengasse holte der Aggressor den Mitarbeiter ein, packte ihn am Kragen und drückte ihn gegen eine Hauswand. Nach einem kurzen Tumult konnte sich der städtische Mitarbeiter befreien. Eine zwischenzeitlich hinzugerufene Streife der Polizei traf den 44-Jährigen noch am Marktplatz an. Er musste von den Beamten in eine Fachklinik gebracht werden, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Unabhängig davon wird nun gegen ihn wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

2. Einbrecher scheitern, Limburg, Parkstraße, Mittwoch, 29.01.2025, 19 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 8.45 Uhr

(ro)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen waren in Limburg Einbrecher unterwegs. Zwischen 19 Uhr und 8.45 Uhr näherten sich Unbekannte einem Frisörsalon in der Parkstraße. In einem unbeobachteten Moment begannen sie, die Tür aufzuhebeln. Jedoch scheiterten sie bei ihren Hebelversuchen und flohen unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung.

3. Auto zerkratzt, Weinbach, Im Brühl, Sonntag, 26.01.2025, 21 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 10 Uhr

(ro)Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Donnerstagmorgen in Weinbach ein Auto zerkratzt. Der betroffene grüne Hyundai Tucson war in diesem Zeitraum in der Straße "Im Brühl" in Höhe der Hausnummer 40 abgestellt. Als die Besitzerin am Donnerstag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte die komplette Fahrerseite zerkratzt und so einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht hatten.

4. VW beschädigt - Verursacher flüchtig, Limburg, Eschhofen, Vinzenz-Palloti-Straße, Donnerstag, 30.01.2025, 5 Uhr bis 10.45 Uhr

(ro) Am Sonntagabend kam es in Limburg-Eschhofen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 5 Uhr und 10.45 Uhr hatte ein Mann seinen schwarzen VW in der Vinzenz-Palloti-Straße in Höhe der Hausnummer 5 geparkt. Als er dann gegen 10.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass dieses zwischenzeitlich beschädigt worden war. Anstatt sich aber um den Schaden zu kümmern, war die unfallverantwortliche Person vom Unfallort geflohen und hinterließ einen Schaden von etwa 2.500 Euro.

