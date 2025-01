PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung auf Domplatz

Limburg (ots)

Auseinandersetzung auf Domplatz,

Limburg, Domplatz, Donnerstag, 30.01.2025, 15.50 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Limburger Domplatz zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 15.50 Uhr gingen Notrufe bei der Polizei ein, dass es im Bereich des Domplatzes zu einer Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe gekommen sei. Die Beteiligten sollen mit Stöcken aufeinander eingeschlagen und sich mit Pfefferspray besprüht haben. Mehrere Polizeistreifen, unter anderem mit Diensthunden, waren daraufhin im Einsatz. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete ein Großteil der beteiligten Personen. Am Ort des Geschehens und in der näheren Umgebung konnten sechs Personen mit unterschiedlichen schweren, mutmaßlichen Stich- und Schnittverletzungen angetroffen werden. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht. Da es zwischenzeitlich auch Hinweise auf weitere verletzte Personen gab, war darüber hinaus auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um bei der Suche zu unterstützen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Beschuldigte festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die genauen Umstände sowie der Grund der Auseinandersetzung sind derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

