POL-LM: Wohnungseinbrüche +++ Einbrüche in Firmen scheitern +++ PKW aufgebrochen +++ PKW beschädigt +++ Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf +++ Verkehrs- und Spielhallenkontrollen

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbrüche,

Hadamar, Johann-Thüringer-Straße und Martin-Volck-Straße, Dienstag, 28.01.2025, 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(cw)Am Dienstagabend brachen Unbekannte in Hadamar innerhalb kürzester Zeit in drei Häuser ein oder versuchten es zumindest.

Zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr meldeten Anwohner aus der Johann-Thüringer-Straße und Martin-Volck-Straße, dass bei ihnen versucht wurde einzubrechen. Zunächst hätten die Täter an den Häusern geklingelt, mutmaßlich um zu schauen, ob die Bewohner daheim seien. Anschließend versuchten sie, in die Gebäude einzudringen. In einem Fall waren die Anwohner jedoch daheim und im anderen Fall lösten sie eine Alarmanlage aus, so dass sie flohen. Bei einem dritten Vorfall, ebenfalls in der Johann-Thüringer-Straße, gelangten die Einbrecher durch eine eingeschlagene Scheibe ins Haus, durchwühlten mehrere Räume und flohen mit verschiedenen Wertgegenständen. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder die Taten beobachtet haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 darüber zu informieren.

2. Einbrüche in Gewerbeobjekte scheitern,

Brechen, Bad Camberg, Samstag, 25.01.2025, 00:30 Uhr bis Dienstag, 28.01.2025, 11:30 Uhr

(cw)Zwischen Samstag und Dienstag versuchten Einbrecher, in zwei Gewerbeobjekte in Brechen und Bad Camberg einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an den Türen.

Zwischen Samstag, 00:30 Uhr und Dienstag, 11:30 Uhr traten Unbekannte an ein Lokal in der Limburger Straße in Bad Camberg heran und versuchten erfolglos, eine Tür aufzuhebeln. Aus einem unbekannten Grund flohen die Täter anschließend. Zwischen Samstag, 14:10 Uhr und Dienstagvormittag hielt die Eingangstür eines Geschäfts in der Bahnhofstraße in Niederbrechen den Hebelversuchen der Einbrecher stand, so dass diese flüchten mussten. In beiden Fällen entstand an den Türen ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt in diesen Fällen die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 entgegen.

3. Geld und Benzin aus Kraftfahrzeug entwendet,

Elbtal, Mühlbach, Hohlstraße, Montag, 27.01.2025, 18:15 Uhr bis Dienstag, 28.01.2025, 10:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag war ein abgestelltes Fahrzeug in Elbtal das Ziel von Straftätern. Zwischen Montagabend, 18:15 Uhr und 10:00 Uhr am Folgetag öffneten die Täter einen weißen Fiat Tipo, welcher in der Hohlstraße im Ortsteil Mühlbach geparkt war, indem sie eine Fensterscheibe herunterdrückten. Aus dem Wageninneren entwendeten die Diebe diverses Münzgeld. Damit nicht genug, pumpten sie aus dem Tank mehrere Liter Benzin ab und verschwanden unerkannt.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0.

4. PKW beschädigt,

Limburg, Hölderlinstraße, Dienstag, 28.01.2025

(cw)Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Hölderlinstraße in Limburg die Heckscheibe eines dort abgestellten VW Busses. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Hintergründe der Tat sind unklar und müssen nun ermittelt werden. Die Polizei in Limburg bittet unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 um Hinweise.

5. Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf,

Limburg, Weilburger Straße, Sonntag, 26.01.2025, 13:00 Uhr

(cw)Am Sonntagmittag wurde in Limburg ein Autofahrer bei Streitigkeiten verletzt. Die Polizei sucht die Zeugen des Vorfalls.

Gegen 13:00 Uhr war der 64-jähriger Fahrer eines Peugeot in der Weilburger Straße auf der "Alten Lahnbrücke" unterwegs, als er drei Fahrradfahrer überholte. Einer dieser Radfahrer bremste nach ersten Erkenntnissen den Peugeot aus, worauf dessen Fahrer eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend kam es zum Streit mit dem unbekannten Fahrradfahrer. Als der 64-Jährige aussteigen wollte und bereits einen Fuß außerhalb seines PKW gesetzt hatte, drückte der Angreifer die Tür wieder zu und klemmte den Fuß des Mannes ein. Auch wurde durch das vehemente Drücken die Scheibe der Tür eingerissen. Danach flüchtete der Radfahrer vom Tatort. Die Polizei sucht die zwei weiteren Fahrradfahrer, die sich in der Nähe aufhielten und den Vorgang beobachteten. Diese, sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Verkehrs- und Spielhallenkontrollen,

Merenberg und Bundesstraße 49 bei Beselich, Dienstag, 28.01.2025

(cw)Am Dienstag führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Limburg Kontrollen im Straßenverkehr und in Spielhallen durch.

Zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr führten Beamte eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 49 auf Höhe der Ausfahrt Heckholzhausen Ost in Richtung Limburg durch. In den 90 Minuten überschritten 49 Fahrerinnen und Fahrer die Höchstgeschwindigkeit. 19 davon waren derart schnell unterwegs, dass ihnen nun sogar ein Bußgeld droht. Das unrühmliche Highlight stellte die Fahrerin oder der Fahrer eines PKW dar, der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 48 km/h überschritt. Sie oder ihn erwartet nun auch ein Fahrverbot.

Beamte der Polizei in Weilburg kontrollierten in der Nacht auf Mittwoch eine Spielhalle in Merenberg. Bei der Überprüfung der dortigen Personen stellte sich heraus, dass gegen einen Mann ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde daher festgenommen und musste seine Haftstrafe antreten.

