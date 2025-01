PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nach Ladendiebstahl losgerissen +++ Diebstähle von Friedhöfen +++ Verkehrsunfallflucht mit größerem Sachschaden

Limburg (ots)

1. Nach Ladendiebstahl losgerissen,

Limburg, Westerwaldstraße, Samstag, 25.01.2025, 21:35 Uhr

(cw)Am Samstagabend kam es in einem Limburger Einkaufsmarkt zu einem Ladendiebstahl. Nachdem die Täter erwischt worden waren, flohen sie.

Gegen 21:30 Uhr betraten drei Männer den Einkaufsmarkt in der Westerwaldstraße und stahlen diverse Waren. Als die Diebe den Kassenbereich verlassen hatten, wurden sie von einer Ladendetektivin angesprochen. Einen der Männer hielt die Frau fest. Dieser riss sich los und flüchtete anschließend mit den beiden anderen Tätern. Die Polizei ermittelt nun aufgrund der Ladendiebstähle und des räuberischen Diebstahls. Die Männer werden als etwa 25 Jahre alt und südländisch aussehend beschrieben. Sie sollen mit einem südosteuropäischen Akzent gesprochen haben. Einer der Männer war mit einer beigen Hose und einer schwarzen Jacke und die anderen Beiden komplett schwarz bekleidet. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Diebstähle von Friedhöfen,

Runkel, Weilmünster und Weilburg, Freitag, 24.01.2025 und Sonntag, 26.01.2025

(cw)Auf drei Friedhöfen in Runkel, Weilmünster und Weilburg wurden am Sonntag Diebstähle festgestellt.

Bereits zwischen dem 1. Dezember 2024 und dem gestrigen Sonntag stahlen Unbekannte auf einem Friedhof in der Straße "Zum Grauenstein" in Weilburg-Bermbach die Kupferabdeckung eines Urnengrabes.

Zwischen Freitag, 12:30 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr kam es auf einem Friedhof im Kirchweg in Runkel-Wirbelau zu einem Diebstahl, als die Diebe ein etwa 40 Zentimeter hohes Kreuz aus Bronze absägten und damit flohen.

Von einem Friedhof in der Straße "Am Wingertsberg" in Weilmünster-Eggershausen stahlen die Täter zwischen Mittwoch und Freitag ebenfalls eine Bronzefigur im Wert von mehreren hundert Euro.

Sollten Sie Hinweise zu den Taten geben können, werden Sie gebeten, die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu informieren.

3. Verkehrsunfallflucht mit größerem Sachschaden,

Offheimer Straße, Elz, Sonntag, 26.01.2025, 19:00 Uhr bis 20:24 Uhr

(cw)Am Sonntagabend kam es in Elz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Zwischen 19:00 Uhr und 20:24 Uhr hatte eine Frau ihren VW in der Offheimer Straße in Höhe der Hausnummer 55 geparkt. Als sie dann später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass dieses zwischenzeitlich beschädigt worden war. Anstatt sich aber um den Schaden zu kümmern, war die unfallverantwortliche Person vom Unfallort geflohen und hinterließ einen Schaden von etwa 2.500 Euro.

Sollten Sie Zeugin oder Zeuge des Verkehrsunfalls geworden sein oder Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell