PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Geldbörse geraubt +++ Wohnungseinbrüche +++ Grabschmuck gestohlen +++ Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Limburg (ots)

1. Geldbörse geraubt,

Limburg, Bahnhofsplatz, Freitag, 24.01.2025, 01:30 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag griffen zwei Männer in Limburg einen Dritten an und entwendeten seine Geldbörse. Auch ein zu Hilfe eilender Mann wurde angegangen.

Gegen 01:30 Uhr war ein 48-Jähriger aus Thüringen auf dem Bahnhofplatz unterwegs, als ihn unvermittelt zwei Männer angriffen und zu Boden brachten. Anschließend entwendeten die Angreifer die Geldbörse des Mannes. Als dem 48-Jährigen ein 30-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis zu Hilfe eilen wollte, wurde auch dieser von den zwei Schlägern angegriffen, bevor sie in unbekannte Richtung davonrannten. Der 30-jährige Unterstützer wurde leicht verletzt, musste aber nicht weiter ärztlich betreut werden. Die zwei Täter werden als etwa 1,75 Meter groß mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Sie seien komplett schwarz gekleidet gewesen und hätten "südländisch aussehend" gewirkt. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Wohnungseinbrüche,

Runkel, Villmar, Bad Camberg, Mittwoch, 22.01.2025 bis Donnerstag, 23.01.2025

Drei Wohnungseinbrüche ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag in Runkel, Villmar und Bad Camberg.

Zwischen Mittwoch, 06:00 Uhr und 19:45 Uhr am Donnerstag, brachen Unbekannte in der Feldstraße in Villmar-Aumenau in ein Wohnhaus ein. Nachdem die Täter zuvor durch eine Terrassentür in das Haus eingedrungen waren, durchwühlten sie die Innenräume und stahlen Bargeld.

Ein weiter Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 08:45 Uhr und 14:05 Uhr in der Straße "Doktorsberg" in Runkel. Nachdem die Einbrecher die Hauseingangstür überwunden hatten, durchsuchten diese mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie.

In der Dillenburger Straße in Bad Camberg kam es am Donnerstag gegen 18:30 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch. Vermutlich ein Täter drang zunächst über ein Kellerfenster in das Haus ein und durchsuchte anschließend mehrere Schränke. Mit diversem Schmuck flüchtete der Einbrecher schlussendlich. Sollten Sie zu einer der Taten Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu wenden.

3. Grabschmuck gestohlen,

Mengerskirchen, Dillhausen, Laurentiusstraße, Sonntag, 19.01.2025, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 23.01.2025, 14:00 Uhr

(cw)Metalldiebe waren im Laufe der Woche auf einem Friedhof in Mengerskirchen unterwegs.

Zwischen Sonntag, 13:00 Uhr und Donnerstag, 14:00 Uhr waren die Diebe auf dem Gelände des Friedhofs in der Laurentiusstraße im Ortsteil Dillhausen zugange und beschädigen dort ein Grab und entwendeten eine Bronzefigur sowie ein Grablicht. Neben dem emotionalen Schaden beklagen die Angehörigen auch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf Friedhöfen oder in deren Umgebung beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Polizeidienststelle. Dies gilt ebenso für Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Grabschmucks, beispielsweise auf Online-Marktplätzen oder Flohmärkten. Die Polizei Limburg erreichen Sie unter der Rufnummer 06431 9140-0, die Polizei Weilburg unter der Nummer 06471 9386-0.

4. Nach Verkehrsunfall geflüchtet,

Hadamar, Franz-Gensler-Straße, Montag, 20.01.2025, 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(cw)Bereits am Montag ereignete sich in Hadamar ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin oder der Fahrer von der Unfallstelle flüchtete.

Zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr parkte in der Franz-Gensler-Straße in Höhe der Hausnummer 10 ein grauer Renault Clio. Eine unbekannte Person verursachte vermutlich beim Vorbeifahren einen größeren Schaden von etwa 3.500 Euro und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu verständigen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell