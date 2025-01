POL-LM: Bewohner schlägt Einbrecher in die Flucht +++ Mann randaliert +++ Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger +++ Zeugenaufruf nach Diebstählen auf Friedhöfen +++ Kontrollen gegen den Wohnungseinbruch

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bewohner schlägt Einbrecher in die Flucht,

Dornburg, Langendernbach, Gemündener Straße, Dienstag, 21.01.2025, 19:00 Uhr

(cw)Am Dienstagabend schlug in Dornburg der Bewohner eines Hauses einen Einbrecher in die Flucht.

Gegen 19:00 Uhr drang der unbekannte Mann in der Gemündener Straße im Ortsteil Langendernbach in ein Wohnhaus ein, nachdem dieser eine Scheibe im Erdgeschoss des Hauses eingeschlagen hatte. Während der Täter das Haus nach Wertsachen durchsuchte, kam auch ein Bewohner nach Haus und überraschte den Dieb. Zwischen den beiden Männern kam es zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der Anwohner leicht verletzt wurde. Der Einbrecher floh, nachdem ihm ein Rucksack mit Diebesgut entrissen wurde. Der Täter kann als 1,75 Meter groß, von normaler Statur und dunkel bekleidet beschrieben werden. Er sei mit einem Schal vermummt gewesen und habe gebrochen Deutsch gesprochen. Hinweise auf den Täter nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Mann randaliert in Einkaufsmärkten,

Hadamar, Neue Chaussee, Dienstag, 21.01.2025, 11 Uhr und 14:20 Uhr

(cw)Am Dienstag griff ein Mann in zwei Einkaufsmärkten in Hadamar mehrere Passanten an.

Zunächst griff der 54-jährige Obdachlose gegen 11 Uhr in einem Discounter in der Straße "Neue Chaussee" eine 64-Jährige an und trat und beleidigte diese. Auch zeigte er sich anderen Personen in aggressiver Weise. Einem polizeilichen Platzverweis kam der Mann nicht nach, denn gegen 14:20 Uhr kam es in einem anderen Markt an der gleichen Anschrift zu einem weiteren Vorfall, als der 54-Jährige mehrere Passantinnen und Passanten beleidigte, bedrohte und auch verletzte. Bevor die Streife ein weiteres Mal eintraf, war der Angreifer bereits geflohen.

Weitere Zeuginnen und Zeugen oder Betroffene der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Mehrere Fensterscheiben eingeschlagen,

Hadamar, Schulstraße, Dienstag, 21.01.2025, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 22.01.2025, 10:30 Uhr

(am)Von Dienstag auf Mittwoch beschädigten Unbekannte in Hadamar mehrere Fensterscheiben eines Wohnhauses. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 10:30 Uhr wurden insgesamt sechs Fensterscheiben eines leerstehenden Wohnhauses in der Schulstraße eingeschlagen. Der oder die Täter beschädigten die Fenster zur Straßenseite und flüchteten in der Folge unerkannt. Sollten Sie im Bereich des Tatorts in dem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, nimmt die Polizei in Limburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger,

Limburg, Linter, Mainzer Straße, Mittwoch, 22.01.2025, 18:30 Uhr

(cw)Am Mittwochabend kam es in Limburg zum Zusammenstoß eines Fahrzeugs mit einem Fußgänger. Dieser wurde dabei verletzt.

Gegen 18:30 Uhr war der 50-jährige Fahrer eines Dacia auf der Mainzer Straße in Linter aus Richtung Kirberg kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 25 überquerte zum gleichen Zeitpunkt ein 90-jähriger Limburger die Straße und wurde dabei von dem Dacia erfasst. Der Fußgänger wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt in ein Limburger Krankenhaus eingeliefert. Der 50-Jährige Autofahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

5. Diebe auf Friedhöfen,

Landkreis Limburg-Weilburg, Dezember 2024 und Januar 2025

(am)Im Landkreis Limburg-Weilburg stahlen Unbekannte in den letzten Wochen auf mehreren Friedhöfen wiederholt Grabschmuck und Dekorationsgegenstände, wie bereits berichtet wurde.

Seit Mitte Dezember 2024 erstatteten Angehörige bereits über 20 Anzeigen wegen Sachbeschädigungen und Diebstählen an Grabstätten. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Figuren, Vasen und auch an den Grabsteinen angebrachte Verzierungen. Zumeist waren diese Gegenstände aus Bronze oder Kupfer gefertigt. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung dieser respektlosen Taten. Diese verursachen nicht nur materielle, sondern auch emotionale Schäden bei den Angehörigen. Derzeit sind diese Straftaten an Ruhestätten in folgenden Orten bekannt geworden: Limburg, Elz, Weinbach, Mengerskirchen-Dillhausen und Runkel-Wirbelau. Aus diesem Grund bitten die Polizeistationen Limburg und Weilburg die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung. Wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf Friedhöfen oder in deren Umgebung beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Polizeidienststelle. Dies gilt ebenso für Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Grabschmucks, beispielsweise auf Online-Marktplätzen oder Flohmärkten. Die Polizei Limburg erreichen Sie unter der Rufnummer 06431 9140-0, die Polizei Weilburg unter der Nummer 06471 9386-0. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

6. Kontrollen gegen den Wohnungseinbruch,

Direktionsgebiet Limburg/Weilburg, Mittwoch, 23.01.2025, ab 15:30 Uhr

(cw)Die Verhinderung des Einbruchdiebstahls stand am Mittwoch im Fokus zahlreicher ziviler und uniformierter Polizistinnen und Polizisten im Landkreis Limburg/Weilburg.

Ab dem frühen Nachmittag bestreiften Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Limburg, unterstützt durch das Hessische Polizeipräsidium Einsatz, zahlreiche Orte und Städte im Landkreis, unter Anderem Bad Camberg, Hünfelden, Dornburg und Limburg. Sobald sie Häuser oder Wohnungen bemerkten, welche Einbrüche begünstigten, wie zum Beispiel offenstehende Fenster, überquellende Briefkästen oder ganztägig heruntergelassene Rollläden, hinterließen sie entsprechende Nachrichten in den Briefkästen. Neben diesen präventiven Maßnahmen richteten die Beamtinnen und Beamten auch eine Kontrollstelle im Bereich Limburg-Lindenholzhausen ein. Im Verlauf dieser Kontrolle wurden 25 Personen und 17 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen.

