POL-LM: Trickbetrug durch Schockanruf +++ Diebstahl aus Garten +++ Fahrrad gestohlen +++

1. Trickbetrug durch Schockanruf,

Limburg, Dienstag, 21.01.2025, 13:15 Uhr bis 15:00 Uhr

(am)Am Dienstagnachmittag stahlen Trickbetrüger einer Rentnerin in Limburg Uhren und Schmuck. Die 80-jährige Rentnerin wurde von Betrügern gegen 13:15 Uhr angerufen und mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe. Hierbei sei auch ein Baby gestorben. Der Anrufer, welcher sich als Polizist ausgab, forderte eine hohe fünfstellige Summe um eine Inhaftierung ihrer Tochter abzuwenden. Zwei weitere männliche Personen sprachen im gleichen Telefonat mit der Geschädigten abwechselnd, welche sich als ein Rechtsanwalt und ein Oberstaatsanwalt vorstellten. Sie unterstrichen die Notwendigkeit der Geldforderung. Aufgrund des perfiden und sehr professionellen Auftretens wurde eine Übergabe von Wertsachen vereinbart. So begab sich im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr ein zweiter Täter zur Wohnanschrift des Geschädigten und nahm dort die Wertgegenstände entgegen. Kurz nach der Tat realisierte die Frau den Betrug und verständigte die Polizei. Der Abholer wurde als 25 bis 30 Jahre alt mit schlanker Statur und als Mitteleuropäer beschrieben. Er sei etwa 1,75 m bis 1,80 m groß, habe kurze dunkle Haare und trug eine Brille. Des Weiteren sei der zweite unbekannte Täter mit einer dunklen Winterjacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Diebstahl aus Garten,

Weilmünster, Auf den Gären, Dienstag, 21.01.2025, 01:00 Uhr bis 01:40 Uhr

(am)In der Nacht auf Dienstag stiegen unbekannte Täter in Weilmünster in einen Garten ein. Zwischen 01:00 Uhr und 01:40 Uhr betraten Diebe das Gartengrundstück im Bereich der Straße "Auf den Gären". Sie entwendeten einen älteren Roller aus den 50er Jahren sowie ein Fahrrad der Marke "Bulls". Sollten Sie im Bereich des Tatorts in dem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, nimmt die Polizei in Weilburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer 06471 9386 - 0 entgegen.

3. Fahrrad gestohlen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 21.01.2025, 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr

(am)Ein abgestelltes Fahrrad wurde am Dienstagnachmittag in Limburg von einem unbekannten Täter gestohlen. Der Dieb stellte im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr ein ungesichertes Fahrrad auf dem Bahnhofsplatz fest und entwendete dieses. Es handelt sich um ein grünes Fahrrad der Marke "Klein". Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

