POL-LM: Aktualisierung zur Pressemitteilung "Andauernde Bergungsarbeiten nach LKW-Unfällen auf der Bundesautobahn 3" - Sperrung aufgelöst

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Ladengeschäft, Elz, Hadamarer Straße, Montag, 20.01.2025, 5:37 (cw)Am frühen Montagmorgen brachen Unbekannte in Elz in ein Bekleidungsgeschäft ein. Kurz nach 5:30 Uhr betraten zwei Einbrecher ein Bekleidungsgeschäft in der Hadamarer Straße, nachdem sie zuvor die Eingangstür aufgehebelt und so geöffnet hatten. Im Verkaufsraum ...

mehr