POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Gebäude in Vollbrand - Nachtragsmeldung-

Rastatt, Ottersdorf (ots)

Nach dem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße am Mittwochabend sind die Maßnahmen der Beamten des Polizeireviers Rastatt am Brandort zunächst beendet. Das gegen 18 Uhr im Bereich der Gebäuderückseite ausgebrochene Feuer hat sich auf den Dachstuhl ausgeweitet und dort zu einem Vollbrand geführt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Fest steht, dass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist und sich Mitarbeiter der Stadt Rastatt um die Unterbringung der Bewohner kümmern. Bis aufs Erste kommen die Bewohner bei Verwandten unter. Personen wurden keine verletzt. Eine erste Schätzung über die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Während den bis zu 3:30 Uhr andauernden Löscharbeiten war die Rheinstraße durch die Einsatzfahrzeuge blockiert.

Erstmeldung vom 7.8.2024, 18:57 Uhr

POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Gebäude in Vollbrand

Rastatt Derzeit kommt es in der Rheinstraße zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 17:50 Uhr wurde durch mehrere Zeugen der Brand eines Wohnhauses mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Anwohner konnten sich nach jetzigem Stand rechtzeitig aus dem Gebäude retten, sodass von keinen Verletzten auszugehen ist. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Rheinstraße aktuell voll gesperrt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

