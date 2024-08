Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Fessenbach - Zwei Verdächtige vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 23 und 60 Jahre sollen am Mittwochnachmittag im Bereich der Fessenbacher Straße einen Zaun zu einem Schrebergartengelände überstiegen haben und gegen 15:45 Uhr in eine dortige Gartenhütte eingedrungen sein. Hierbei sollen sie auch eine Überwachungskamera demoliert haben. Im Zuge von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gerieten die beiden Männer rund 30 Minuten später auf einem Wirtschaftsweg zwischen Fessenbach und Ortenberg in eine Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Lahr. Von einer weiteren Überwachungskamera konnten zwischenzeitlich Bilder eingesehen werden, worauf die vorläufig Festgenommenen als die mutmaßlichen Eindringlinge identifiziert werden konnten. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts aus der Gartenhütte gestohlen. Ob die beiden aus Frankreich stammenden Männer noch für andere Straftaten in Betracht kommen, wird geprüft. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Gengenbach dauern an.

/wo

