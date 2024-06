POL-EU: Pkw mit technischen Veränderungen

Euskirchen (ots) - Am Montag (17. Juni) verließ eine 14-Jährige mit zwei weiteren Jugendlichen gegen 18 Uhr das Bahnhofsgebäude in Richtung der Innenstadt. Die Gruppe musste hierbei an einem 37-jährigen Mann aus Langenfeld (Rheinland) vorbeigehen. Der 37-Jährige wurde ohne Ankündigung der Gruppe gegenüber aggressiv und warf der 14-Jährigen Münzgeld in das Gesicht. Weiter beleidigte der Mann die Jugendliche und ...

