POL-EU: Münzgeld ins Gesicht geworfen

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Am gestrigen Montag (17. Juni) befuhr ein 27-Jähriger aus Euskirchen gegen 19 Uhr mit seinem E-Scooter die Orionstraße in Euskirchen-Stotzheim. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Aus diesem Grund wurde der 27-Jährige von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Aufgrund von stark geröteten Augen wurde bei dem Mann ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. ...

mehr