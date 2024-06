Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am gestrigen Montag (17. Juni) befuhr ein 27-Jähriger aus Euskirchen gegen 19 Uhr mit seinem E-Scooter die Orionstraße in Euskirchen-Stotzheim. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Aus diesem Grund wurde der 27-Jährige von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Aufgrund von stark geröteten Augen wurde bei dem Mann ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Der Test verlief positiv. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde eine Anzeige bezüglich des Pflichtversicherungsgesetzes und der Drogeneinwirkung gefertigt.

