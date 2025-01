PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ diverse Einbrüche +++ Verstoß Waffenverbotszone +++ Körperverletzung +++ Diebstahl von Grabschmuck +++

Limburg (ots)

1. Kompletträder aus Garage entwendet

65597 Hünfelden-Neesbach, Am Kloßrain, 18.01.2025 bis 25.01.2025

Aus der Garage eines Einfamilienhauses wurden zwei Sätze Pkw-Kompletträder entwendet. Darüber hinaus stahlen die unbekannten Täter einen Werkzeugkasten. Die Gesamthöhe des Stehlguts beläuft sich auf ca. 2250 EUR. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrüche in Einfamilienhäuser

65589 Hadamar, Maria-Mathi-Str.

25.01.2025, Nachmittag bis frühe Abendstunden

Während des genannten Zeitraumes betrat ein oder mehrere Täter das Haus, indem sie eine rückwärtig gelegenen Terrassentür aufhebelten. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und letztlich Schmuck und Kleidung in dreistelliger Höhe entwendet.

65594 Runkel-Dehrn, Schloßstraße

25.01.2025, 14:45 Uhr bis 21:45 Uhr

Auch hier wurde die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt, nachdem der Rolladen hochgeschoben worden war. Die Räume des Hauses wurden durchsucht und eine größere Menge Bargeld sowie hochwertiger Schmuck entwendet.

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Sakristei aufgebrochen

65589 Hadamar, Schloßgasse

Freitag, 24.01.2025 bis Samstag, 25.01.2025, 22:15 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Sakristei im hinteren Teil der Kirche und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie verließen die Kirche jedoch wieder ohne Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise nimmt die Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 entgeg.

4. Verbotener Gegenstand in Waffenverbotszone aufgefunden

65549 Limburg, Schiede

Freitag, 24.01.2025, 19:45 Uhr

Polizeibeamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg führten am Abend des 24.01.2025 Kontrollen in der Limburger Waffenverbotszone durch. Hierbei wurde ein in Mengerskirchen wohnhafter 18jähriger Ukrainer kontrolliert. Dieser führte verbotswidrig ein Schlagringmesser mit sich, wie sich bei der Durchsuchung der Person herausstellte. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt, den Mann erwartet nun eine Anzeige.

5. Körperverletzung und Bedrohung

65551 Limburg-Lindenholzhausen, Wendelinusstraße

Samstag, 25.01.2025, 23:15 Uhr

Nachdem zunächst eine Schlägerei gemeldet wurde, konnten Polizeistreifen vor Ort lediglich einen Geschädigten mit syrischer Staatsangehörigkeit antreffen. Er gab an, daß er einer Personengruppe den Zutritt zum Haus verwehrt habe und daraufhin aus der Gruppe von einer ihm unbekannten männlichen Person geschlagen und bedroht wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Weilburg:

1. Friedhofsschmuck entwendet

35789 Weilmünster, OT Langenbach, dortiger Friedhof

Samstag, 28.12.2024, 15 Uhr bis Samstag, 25.01.2025, 09:30 Uhr

[AKu] Zwischen dem 28.12.2024 und dem 25.01.2025 trennten unbekannte Täter eine auf einem Sockel festgeschraubte Messingvase auf einem Grab auf dem Friedhof in Weilmünster-Langenbach ab und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell