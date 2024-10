Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Auf Laub weggerutscht

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Kirchstraße;

Unfallzeit: 25.10.2024, 15.30 Uhr;

Am Freitagnachmittag verletzte sich eine 90-jährige Pedelec-Fahrerin aus Südlohn schwer, als ihr auf feuchtem Laub das Hinterrad wegrutschte und sie stürzte. Der Unfall muss sich gegen 15.30 Uhr auf der Kirchstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße ereignet haben. Zunächst wurde sie von Zeugen nach Hause gebracht. Dort informierte ein Angehöriger dann aber den Rettungsdienst, der sie mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus brachte. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell