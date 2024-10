Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelec-Fahrerin im Kreisverkehr angefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Kreisverkehr, Vardingholter Straße, Gronauer Straße, Barloer Straße;

Unfallzeit: 26.10.2024, 09.30 Uhr;

Am Samstagmorgen erlitt eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin aus Rhede leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Vardingholter Straße / Gronauer Straße / Barloer Straße. Sie hatte gegen 09.30 Uhr den Kreisverkehr von der Vardingholter Straße kommend in Richtung Barloer Straße befahren. Ein 72-jähriger Autofahrer aus Borken befuhr die Gronauer Straße und touchierte beim Einfahren in den Kreisverkehr das Hinterrad der Zweiradfahrerin, die daraufhin stürzte. Der Borkener Autofahrer hielt an der Unfallstelle an und stieg auch aus. Er entfernte sich dann aber, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge hatte das Kennzeichen fotografiert und der Polizei mitgeteilt. Eingesetzte Beamte konnten den 72-Jährigen an der Halteranschrift antreffen und seinen Führerschein sicherstellen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell