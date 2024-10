Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Butenwall;

Unfallzeit: 26.10.2024, 23.30 Uhr;

Am späten Samstagabend kam es auf der Straße Butenwall zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem ein 43-jähriger Autofahrer aus Borken leichte Verletzungen erlitt. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Dorsten hatte gegen 23.30 Uhr den Butenwall vom Kreisverkehr Neutor kommend in Richtung Raesfelder Straße befahren. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem entgegenkommenden Wagen des Borkeners zusammen. Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Borkener Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von über zwei Promille hin und bestätigte damit den Verdacht der eingesetzten Polizeibeamten, dass der Dorstener deutlich alkoholisiert war. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell