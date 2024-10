Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Kleinmast, Ostendarper Straße;

Unfallzeit: 25.10.2024, 23.30 Uhr;

Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vreden erlitt am späten Freitagabend bei einem Sturz auf der Ostendarper Straße in der Bauerschaft Kleinmast leichte Verletzungen. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab der 62-Jährige an, dass er sich nicht erinnern könne, wie es zu dem Sturz kam. Nach Angaben einer Zeugin sei ihnen gegen 23.30 Uhr auf dem Weg in Richtung Vreden ein Pkw schnell entgegengekommen, so dass der 62-Jährige nach rechts ausgewichen und dabei gestürzt sei. Ein Alkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von 1,2 Promille hin und bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der Pedelec-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Arzt entnahm ihm im Ahauser Krankenhaus eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen. Ob es sich bei dem unbekannten, zu schnell entgegenkommenden Pkw möglicherweise um eine Schutzbehauptung handelt, steht derzeit nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen oder hat Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell