PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL-LM: +++Sachbeschädigungen an Wahlplakaten +++Einbruch in Einfamilienhaus+++Kennzeichendiebstahl+++Versuchter Einbruch+++Diebstahl einer Heckenschere+++

Limburg (ots)

1. Wahlplakate abgerissen

Tatort: 65549 Limburg, zwischen Werner-Senger-Straße 11 und Neumarkt 11 Zeit: zwischen Freitag, 24.01.25, 19:00 Uhr und Samstag, 25.01.25, 00:04 Uhr

Unbekannte Täter rissen Wahlplakate verschiedener Parteien herunter. Ein oder mehrerer Täter beschädigten insgesamt 10 Wahlplakate der Parteien CDU, SPD, FDP und Volt in der Fußgängerzone zwischen Europaplatz und Neumarkt. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Wahlplakat angezündet

Tatort: 65556 Limburg-Staffel, K 470 / Limburger Straße Tatzeit: Freitag, 24.01.25, 16:34 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter entzündete ein Wahlplakat der SPD. Das Wahlplakat war an einer Straßenlaterne angebracht. Das Plakat wurde im unteren Bereich beschädigt. Das Feuer ging von selbst wieder aus. An der Straßenlaterne entstand kein Schaden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus

Tatort: 65554 Limburg-Ahlbach, Auf der Hehl Zeit: Freitag, 24.01.25, zwischen 19:20 bis 19:50 Uhr

Terrassentür aufgehebelt und Bargeld gestohlen. Unbekannte Täter begaben sich zur Terrasse des Einfamilienhauses. Dort wurde die Terrassentür aufgehebelt. Das Schlafzimmer wurde komplett durchsucht. Anschließend flüchtete der oder die Täter mit einer Beute von 400,-EUR Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter 06431/9140-0 zu melden.

4. Einbruch in Zweifamilienhaus

Tatort: 65520 Bad Camberg-Würges, Schöne Aussicht Tatzeit: Freitag, 24.01.25, zwischen 17:30 Uhr und 18:20 Uhr

Unbekannte Täter nutzten ein gekipptes Schlafzimmerfenster zum Einstieg in das Zweifamilienhaus und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Neben der Wohnetage der Hausbesitzer wurden auch die Wohnung des Sohnes im Obergeschoss, sowie die darüber sich im Leerstand befindliche Wohnung und die Kellerräume durchwühlt. Erbeuten konnten die Täter eine Goldkette und Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei unter 06431/9140-0 zu melden.

5. Versuchter Einbruchsdiebstahl in leerstehendes Einfamilienhaus

Tatort: 65597 Hünfelden-Kirberg, Leidenbergstraße Tatzeit: zwischen Mittwoch, 22.01.25, 18:00 Uhr und Freitag, 24.01.25, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf, es wurde aber nichts entwendet. Ein Fenster des leerstehenden Hauses wurde aufgehebelt. Des Weiteren wurde im Keller eine Sicherheitstür zur Garage aufgehebelt. Entwendet wurde nichts. Es entstand jedoch Sachschaden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 06431/9140-0 zu melden.

6. Zwei tschechische Kfz.-Kennzeichen entwendet

Unfallort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße Unfallzeit: Donnerstag, 23.01.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwei tschechische Kennzeichen "8T51298" von einem Pkw, Skoda Rapid. Das Fahrzeug war an der Straße geparkt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

7. Heckenschere vor der Stadthalle entwendet

Tatort: 65549 Limburg, Hospitalstraße 4 Tatzeit: Dienstag, 21.01.25, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr

Bei den Aufräumarbeiten nach Heckenschnitt wurde eine Heckenschere entwendet. Mitarbeiter der Kreisverwaltung schnitten eine Hecke in der Hospitalstraße. Bei den Aufräumarbeiten war die Heckenschere unbeaufsichtigt und wurde durch einen unbekannten Täter entwendet. Bei der Heckenschere handelt es sich um ein Gerät der Marke Stihl weiß-orange mit Motor. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell