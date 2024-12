POL-MS: Fahrradsattel entwendet - Recherche auf Onlineplattform führt zum Täter

Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (15.12., 04:31 Uhr) bemerkt ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Auto in Schlangenlinien den Lublinring befährt. Nach Zeugenaussage fuhr der Fahrer das Auto in Schlangenlinien über den Lublinring und nutzte die Fahrspur des Gegenverkehrs auf dem Hohen Heckenweg. Polizisten stoppten den Fahrer auf der Königsberger Straße. Ein ...

mehr