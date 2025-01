POL-LM: Schlägerei mit mehreren Beteiligten +++ Diebstahl aus Rohbau +++ Auffahrunfall im morgendlichen Straßenverkehr +++ Waffen bei Kontrollen in der Waffenverbotszone gefunden

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Schlägerei mit mehreren Beteiligten,

Hadamar, Alte Chaussee, Montag, 27.01.2025, 21:00 Uhr

(cw)Am Montagabend kam es in Hadamar auf offener Straße zu einer größeren Auseinandersetzung. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt, die Hintergründe sind unklar.

Gegen 21:00 Uhr beobachteten Zeuginnen und Zeugen auf einem Parkplatz in der Straße "Alte Chaussee" eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die sich auf der Straße stritten. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen mindestens ein Mann mit einem Pfefferspray verletzt. Nach dessen Angaben wäre er von etwa zehn Personen, auch mit Schlagstöcken, angegriffen worden. Die mutmaßlichen Täter konnten fliehen. Der Hintergrund der Tat und deren Umstände, werden nun ermittelt.

Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl aus Rohbau,

Weilburg, Gaudernbach, Am Wingertsberg Freitag, 24.01.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 27.01.2025, 07:00 Uhr

(cw)Im Laufe des Wochenendes stahlen Diebe in Weilburg Gegenstände aus einem Rohbau. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen begaben sich Diebe in ein im Rohbau befindliches Gebäude in der Straße "Am Wingertsberg" und durchsuchten dieses nach Beute. Mit mehreren Gegenständen suchten sie anschließend das Weite.

Sollten Sie die Tat beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471 9386-40.

3. Auffahrunfall im morgendlichen Straßenverkehr,

Limburg, Bundesstraße 54, Richtung Innenstadt, Montag, 27.01.2025, 07:46 Uhr

(cw)Am Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 54 in Limburg bei regennasser Fahrbahn ein Auffahrunfall. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 07:45 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Seat auf der Bundesstraße 54 in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Lichfieldbrücke kam der Verkehr kurzfristig ins Stocken. Dem 20-Jährigen gelang es auch der regennassen Fahrbahn nicht, rechtzeitig zu bremsen und er kollidierte mit dem Kia einer 68-jährigen Frau. Der Mann wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird ein Schaden von etwa 8.000 Euro angenommen.

4. Waffen bei Kontrollen in der Waffenverbotszone gefunden,

Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 28.01.2025, 20:30 Uhr

(cw)Bei Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone in Limburg wurden am Dienstagabend zwei Waffen gefunden. Beamtinnen und Beamte kontrollierten ab 20:30 Uhr Personen rund um den Bahnhofsplatz mit dem Ziel, das Waffen- und Messerverbot zu überwachen. Lange mussten die Kontrollierenden nicht suchen, denn gegen 20:45 Uhr fanden sie bei der Kontrolle eines 20-Jährigen neben einem Teleskopschlagstock auf einen Schlagring. Beide Gegenstände wurden sichergestellt und gegen den Heranwachsenden wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Im Rahmen des Konzeptes "Sichere Innenstädte" wird die Landespolizei mit der Stadt Limburg und der Bundespolizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Limburger Innenstadt Präsenz zeigen und selektive Kontrollen durchführen.

