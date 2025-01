PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche scheitern +++ Einbruch in Schnellrestaurant +++ Diebstahl von E-Scooter +++ Falsche Bankmitarbeiter betrügen Limburgerin

Limburg (ots)

1. Alarmanlage vertreibt Einbrecher,

Elz, Auf der Offheimer Höhe, Mittwoch, 29.01.2025, 22:25

(cw)In der Nacht auf Donnerstag lösten Einbrecher in Elz die Alarmanlage eines Hauses aus und flohen.

Gegen 22:30 Uhr hatten sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Straße "Auf der Offheimer Höhe" begeben und begannen, eine Haustür aufzuhebeln. Dabei lösten die Täter die Alarmanlage aus und mussten anschließend unerkannt fliehen.

Sollten Sie in dem Bereich verdächtige Personen wahrgenommen haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 an die Polizei in Limburg.

2. Türen halten Aufbruchsversuchen stand,

Elz, Rathausstraße, Dienstag, 28.01.2025, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2025, 11:00 Uhr

(cw)Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag versuchten Diebe in Elz, in ein Lokal einzubrechen.

Zwischen 22 Uhr und 11 Uhr näherten sich Einbrecher dem Lokal in der Rathausstraße. In einem unbeobachteten Moment begannen sie, die Tür aufzuhebeln und in den Gastraum einzudringen. Jedoch scheiterten sie schon an der Tür und flohen unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung.

Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Gastronomiebetrieb,

Limburg, Hospitalstraße, Mittwoch, 29.01.2025, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 07:40 Uhr

(cw)In der Nacht auf Donnerstag war ein Gastronomiebetrieb in Limburg das Ziel von Einbrechern. Zwischen 22:00 Uhr und 07:40 Uhr hatten sich Einbrecher auf das Gelände des Lokals in der Hospitalstraße begeben. Anschließend hebelten sie eine Außentür auf, betraten die Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit Bargeld in unbekannter Höhe flohen die Täter anschließend unerkannt. Sollten Sie in Ungewöhnliches bemerkt haben, melden Sie dies bitte der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0.

4. E-Scooter gestohlen,

Limburg, Grabenstraße, Mittwoch, 29.01.2025, 12:25 Uhr bis 12:50 Uhr

(cw)Die kurze Abwesenheit der Besitzerin nutzten Diebe am Mittwoch in Limburg aus um eine E-Scooter zu stehlen.

Zwischen 12:25 Uhr und 12:50 Uhr hatte die Frau ihren schwarzen Roller der Marke "Xaomi" von einem Einkaufsgeschäft in der Grabenstraße abgestellt und angeschlossen. Als sie nach wenigen Minuten zurückkam, war der Roller weg. Zuletzt war an diesem das Versicherungskennzeichen "040-UZI" angebracht.

Sollten Sie Hinweise auf den Verbleib des E-Scooters geben können oder die Tat beobachtet haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 zu informieren.

5. Falsche Bankmitarbeiter betrügen Limburgerin,

Limburg, Samstag, 25.01.2025

(cw)Falsche Bankmitarbeiter verleiteten am Samstag eine Frau dazu, Betrügern Geld zu überweisen.

Unbekannte Personen meldeten sich am Samstag bei der Frau und gaben sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern, die Frau am Telefon zu einer Überweisung im vierstelligen Bereich zu verleiten. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

