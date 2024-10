Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand eines Mehrfamilienhauses in Greiz

Greiz (ots)

Greiz. In den frühen Morgenstunden des 20.10.2024 kam es ca. gegen 04:50 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in dem Feldweg in Greiz. Durch den ausgelösten Brand entstand eine sehr starke Rauchentwicklung, wodurch beide Wohnungen des Mehrfamilienhauses stark beschädigt wurden und zunächst kaum durch die Feuerwehr betreten werden konnten. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte ein junges Pärchen aus der Wohnung im ersten Obergeschoss aus dem Gebäude und in Sicherheit gebracht werden. Der Mann erlitt dabei jedoch leichte Verletzungen, in Form einer Rauchgasintoxikation und wird derzeit ärztlich behandelt. Durch die starke Rauchentwicklung sind die beiden Wohnungen des Mehrfamilienhauses derzeit nicht mehr bewohnbar. Ein genauer Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar, wird aber voraussichtlich mindestens im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar, weshalb eine Brandursachenermittlung durch die Kriminalpolizei Gera eingeleitet wurde und die Ermittlungen noch andauern. <MS>

