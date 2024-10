LPI-G: Schlägerei vor Supermarkt in Greiz

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 17.10.2024 gegen 13:20 Uhr kam es in Zeulenroda-Triebes in der Industriestraße, am Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen Radfahrer und einem 69-jährigen Transporterfahrer. Der Fahrer des Transporters bemerkte beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr den querenden Radfahrer offenbar zu spät, so dass es zum Unfall kam. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt ...

