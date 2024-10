LPI-G: Wohnungsbrand in Altenburg

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 11.10.2024, 12:00 Uhr bis 16.10.2024, 14:30 Uhr eine Schule in der Geraer Straße mit Graffiti beschmiert. Hierbei sprühten die Täter mit schwarzer Sprühfarbe einen undefinierbaren Schriftzug mit einer Jahreszahl in der Größe von 3,5 x 1,8 Meter an die Gebäudefassade. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht ...

