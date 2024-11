Polizei Duisburg

POL-DU: 20-Jähriger verletzt 21-Jährigen

Obermarxloh (ots)

Am Dienstagabend (5. November, 17:40 Uhr) wurde ein 21-jähriger Mann durch einen ihm bekannten 20-Jährigen an der Schlachthofstraße verletzt. Während der Geschädigte wartend an einer roten Fußgängerampel stand, soll der Tatverdächtige auf diesen zugegangen und ihn überraschend mit einem unbekannten Gegenstand am Unterbauch verletzt haben. Anschließend flüchtete der Verdächtige in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort medizinisch versorgt. Lebensgefahr bestand für ihn zu keinem Zeitpunkt. Die Polizei hat die Ermittlungen, auch zu möglichen Hintergründen der Tat, aufgenommen. Der 20-Jährige stellte sich heute (6. November) selber auf der Polizeiwache Hamborn. Er wird sich strafrechtlich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

