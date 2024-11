Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Kabeldiebe gefasst

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. November, 02.20 Uhr) bemerkte eine Polizeistreife auf Höhe der U-Bahn Haltestelle "Grunewald Betriebshof" zwei Fahrzeuge, die sich von einem Baustellengelände entfernten. Auffällig war an ihnen vor allem eins: die Kennzeichen waren mit Toilettenpapier abgeklebt. Als die Beamten die Fahrzeuge stoppten, ergriffen die Insassen des vorderen Wagens fußläufig die Flucht. Den Schlüssel ließen sie stecken und den Motor laufen.

In beiden Fahrzeugen der Marke Volkswagen, befanden sich in den Kofferräumen und auf den Rückbänken diverse graue Kabel. Die beiden Männer in dem hinteren Auto gaben an, diese zuvor von der nahe gelegenen Baustelle entwendet zu haben. Das Gespräch gestaltete sich sehr schwierig, da beide Männer der deutschen Sprache nicht mächtig waren. Da sie auf frischer Tat ertappt wurden, wurden sie ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen nach den flüchtigen Insassen wurden aufgenommen.

