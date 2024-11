Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck/Hochfeld/Wanheimer Ort: Mehrere Brände im Stadtgebiet

Duisburg (ots)

In den letzten Tagen (31. Oktober - 03. November) kam es in verschiedenen Duisburger Stadtteilen wieder vermehrt zu Bränden. Mehrere Mülltonnen sowie ein Verteilerschrank und ein E-Scooter standen in Flammen und mussten von Polizei und Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen nach den bisher unbekannten Tätern wurden durch das Kriminalkommissariat 11 übernommen. Im Falle einer nachgewiesenen Brandstiftung kann eine mehrjährige Haftstrafe auf die Täter zukommen.

Die Duisburger Polizei weist in aller Deutlichkeit darauf hin: Brandstiftung ist kein Kavaliersdelikt. Auch kleinere Brände können sich in Sekundenschnelle ausbreiten und Menschenleben gefährden! Ebenso müssen Feuerwehr und Polizei ausrücken und das kostet wichtige Ressourcen, die im Falle eines weiteren Brandes fehlen.

Appellieren Sie an Ihre Mitmenschen und rufen Sie die Polizei, falls Sie einen Fall von Brandstiftung beobachten. Werfen Sie keine noch brennenden Zigaretten weg und drücken Sie diese vorher gut aus. Aus einem kleinen Funken kann sonst schnell ein Flächenbrand werden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell