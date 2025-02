Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verkehrsunfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstagabend (04.02.2025) in der Moserstraße einen Unfall verursacht und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine 55 Jahre alte Frau parkte ihren Citroen gegen 19.00 Uhr gegenüber der Hausnummer 8. Als sie gegen 22.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie die Beschädigungen an der Beifahrertür. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

