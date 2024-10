BPOL NRW: Minderjähriger mit Schlagring im Gepäck - Bundespolizei stellt 15-Jährigen

Dortmund (ots) - Zwei Männer beabsichtigten am gestrigen Morgen (30. September), über den Flughafen Dortmund in das Bundesgebiet einzureisen. Ermittlungen ergaben jedoch, dass Staatsanwaltschaften per Haftbefehl nach diesen fahnden ließen. Gegen 9:35 Uhr wurde ein 29-Jähriger an der grenzpolizeilichen ...

mehr