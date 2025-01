Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Brand in Lagerhalle

Landau (ots)

Am 22.01.2025 kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle in Landau-Dammheim. Der 74-Jährige Eigentümer der Halle versuchte selbst, das Feuer zu löschen. Hierbei wurde er leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Da in der Halle Gasflaschen lagerten, wurde eine kurzzeitige Sperrung der angrenzenden Bahnstrecke veranlasst. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Lediglich gelagertes Werkzeug und Arbeitsausrüstung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe liegt hierbei im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinsichtlich der Brandursache wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

